محاسب في شركة في يبرود يختلس اثنان وعشرون مليون ليرة سورية ومركز الأمن الجنائي يلقي القبض عليه

محاسب في شركة في يبرود يختلس اثنان وعشرون مليون ليرة سورية ومركز الأمن الجنائي يلقي القبض عليه

ادعى إلى مدير منطقة يبرود المدعو ( م – خ ) صاحب شركة تجارية في يبرود بإقدام محاسب الشركة على سرقة واختلاس مبلغ مالي من الشركة يقدر بحوالي اثنان وعشرون مليون ليرة سورية.

وحسبما نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها عالفيسبوك، ومن خلال البحث والمتابعة تم إلقاء القبض عليه من قبل مركز الأمن الجنائي في يبرود.

وبعد التحقيق معه تبين أنه قام باختلاس المبلغ عن طريق التلاعب بحسابات الشركة حيث تم تدقيق الحسابات وكشف المبالغ المسروقة وتم استرجاع المبالغ المالية التي كانت بحوزته وسيتم تقديمه إلى القضاء أصولاً .