مبادرة شابة سورية لتوصيل الحاجيات لكبار السن في دمشق

بمبادرة فردية بدأت الشابة السورية لوليا الشطي في توصيل الاحتياجات الأساسية للمسنين في محيط منزلها.

تقول لوليا: “كنت أقوم بتصفح الفيسبوك وقرأت عن مبادرة طرحها أحد الأصدقاء لتوصيل الطلبات للمسنين وكبار السن في منطقته الجغرافية تفاعلت مع المبادرة ونشرت عبر صفحتي على الفيسبوك عن رغبتي في المشاركة لتغطية المنطقة التي أعيش فيها”

يعيش السكان في سورية أجواء الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا وضمن هذه الظروف يسعى الجميع لتوفير المواد الغذائية والطبية.

توضح لوليا أنه ونتيجة لما أوضحته التقارير الطبية عن فئة كبار السن فهم الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، كان لابد من العمل وبمبادرات فردية لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم.

وتضيف:” نريد أن نقول لكبار السن من أهلنا والمحيطين بنا أنهم جزء أساسي من المجتمع، ونتيجة الظروف التي فرضت عليهم العيش بعيداً عن أبنائهم”

شهدت المبادرة تفاعلاً وبدأ يتوسع نطاق التغطية في أماكن مختلفة في دمشق وريفها وصولاً لباقي المحافظات.

المشهد