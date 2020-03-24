وزير الدفاع الروسي يجري اختبار الكشف عن كورونا فور عودته من سوريا.. شاهد!

وزير الدفاع الروسي يجري اختبار الكشف عن كورونا فور عودته من سوريا.. شاهد!

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فور عودته من سوريا اختبار الكشف عن فيروس “كورونا”.

ونشرت قناة “زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، على موقعها الرسمي مقطع فيديو يظهر قيام الأطباء الذين يرتدون المعاطف والأقنعة الطبية الوقائية بأخذ مسحة (عينة) من الغشاء المخاطي من فم الوزير​​​.

والإجراء ذاته اجتازه باقي أعضاء الوفد الروسي حيث تم بعد ذلك قياس درجة الحرارة للجميع.

وبحسب القناة، فإن نتائج التحاليل والاختبارات كانت سلبية، (أي لم يصب إي منهم بعدوى الفيروس).

وقام وزير الدفاع الروسي، مؤخرا بزيارة عمل إلى سوريا، بحث خلالها مع الرئيس السوري، بشار الأسد، المسائل المتعلقة بضمان تطبيق مستدام لوقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

المصدر: سبوتنيك