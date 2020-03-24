تسمم 3 نيجيريين بدواء أوصى به ترامب علاجاً لكورونا

نشرت سلطات نيجيريا تحذيراً من مادة كلوروكين الكيماوية بعد إعلان تسمم 3 نيجيريين بجرعة زائدة من الدواء، الذي دافع عنه الرئيس الأمريكي في الأيام القليلة الماضية، معتبراً أنه أفضل علاج ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب عبر تويتر إن “تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معاً، يعطي فرصة حقيقية ليكون أحد منهما أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب”، داعياً إلى طرح الدواء في الأسواق فوراً لعلاج الناس.

وهيدروكسي كلوروكين دواء لعلاج الملاريا، لكن تحت إشراف طبي متخصص.

وأكدت وزارة الصحة في لاغوس، وفق موقع قناة سي إن إن الأمريكية، أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن مادة كلوروكين قادرة على علاج فيروس كورونا.

ويمكن لهذه المادة حسب المتخصصين، أن تُسبب العديد من الآثار الجانبية، مثل الصداع، وفقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ، والطفح الجلدي، وصولاً إلى العمى.

المصدر: 24