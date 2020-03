بعد تقارير عن وفاة صيني بسببه.. تعرّف على فيروس “هانتا”

توفي شخص في الصين بعد إصابته بفيروس يحمل اسم “هانتا”، ما خلق أجواء من الترقب في العالم من إمكانية تكرار سيناريو فيروس كوورونا المستجد. فما هو “هانتا”؟ وكيف ينتشر؟

ما هو فيروس هانتا؟

نقلت صحيفة “غلوبال تايم” الصينية الحكومية، خبر وفاة شخص من إقليم يونان، بفيروس هانتا، أمس الاثنين (23 مارس/آذار 2020) وهو داخل حافلة نقل، خلال طريقه للعمل، ما أدى كذلك إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا.

ونقلت الصحيفة الخبر في تغريدة على تويتر، ما جعلها المصدر الأول لهذا الخبر الذي انتشر في الكثير من وسائل الإعلام عبر العالم. ويقول موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض واتقائها، إن هذا الفيروس متعدد السلالات، لكنها جميعاً مرتبطة بأنواع معينة من القوارض تستضيفه، وإنه ينتقل بين القوارض عبر البول والفضلات واللعاب.

ويمكن للإنسان أن يصاب بهذا الفيروس إذا ما عضه مثلا جرذ مصاب به، وكذلك هناك إمكانية أن يصاب به إذا ما لمس الإنسان فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح أو جسم ملوث بمخلّفات القارض الحامل للمرض، أو إذا ما تناول طعاما ملوثا بهذه المخلفات، وفق ما ينقله الموقع ذاته، مشيراً إلى أن هناك نوعين الأكثر انتشارا من فيروس هانتا، واحد في الأمريكيتين والثاني في أوروبا.

وتشير أرقام المراكز ذاتها إلى أنه تمّ رصد الفيروس في الولايات المتحدة عام 1993 عندما تفشى مرض تنفسي حاد في بعض المناطق، عرف لاحقا بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS)، لكن وقع تطور في اكتشاف المرض عندما صارت أعراضه لا تظهر بالضرورة في الجهاز الرئوي، في حين يعرف الفيروس المنتشر في أوروبا بالحمى النزفية المصاحبة للمتلازمة الكلوية (HFRS). ويقول المركز إنه لم يتم الإبلاغ في نوع HPS عن أي انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر، وبخصوص نوع HFRS، فالعدوى شديدة الندرة.

وعن الفيروس في أوروبا، يقول المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا، إن الشكل السائد من المرض “غالبا ما یبدأ بحمى مفاجأة تستمر لمدة 3 إلى 4 أیام مصحوبة بشكاوى مشابھة لأعراض الإنفلونزا مثل ألم في الرأس والعضلات والأطراف. كما قد تظھر أعراض احمرار الحلق أو السعال أو اختلال في البصر وحساسیة العینین للضوء”.

وقد تتطور الأعراض حسب ما ينقله المركز ذاته على موقعه “الحماية من العدوى” إلى آلام في المعدة واحتمال اضطرابات في الكلى والدورة الدموية، ويؤكد المركز أن حالات الوفاة بسبب المرض شديدة الندرة، مبرزاَ أن أكثر الناس عرضة للإصابة به هم العاملون في الزراعة والغابات والحدائق. ولا يوصي المركز الألماني بعزل المصابين بسلالة الفيروس “لأنهم لا يصيبون الآخرين بالعدوى”.

The #Hantavirus first emerged in 1950s in the American-Korean war in Korea (Hantan river). It spreads from rat/mice if humans injest their body fluids. Human-human transmission is rare. There were even vaccines developed for it. Please do not panic, unless you plan to eat rats.

— Dr Sumaiya Shaikh (@Neurophysik) March 24, 2020