عقد لاستيراد 5آلاف طن بطاطا قبل نهاية آذار توقعة السورية للتجارة

ارتفعت أسعار مادة البطاطا بشكل لافت خلال الفترة الماضية ووصل سعر الكيلو منها إلى 800ليرة سورية لتخرج عن القدرة الشرائية للمواطن وهي من المواد الرئيسية على المائدة وهذا مادعا الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية يوم أمس للعمل بشكل سريع لتوفير المادة بمواصفات وأسعار جيدة ومنافسة.

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة احمد نجم أكد للثورة أنه تم التعاقد لتوريد 5آلاف طن من مادة البطاطا قبل 31من الشهر الحالي لتطرح المادة في صالات ومنافذ بيع المؤسسة بأسعار أقل من السوق وبمواصفات جيدة بما يتيح التدخل الايجابي لتخفيض أسعار المادة المرتفعة إلى حد كبير وذلك ضمن تنفذ قرار الحكومة لتوفير مادة البطاطا لزوم حاجة السوق المحلية.

وعن توفر المواد والازدحام على صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة لفت نجم إلى أنه مع تقليص حركة النقل العام شهدت صالات ومنافذ بيع المؤسسة تراجع في الازدحام على منافذها وكوات البيع المخصصة للمواد الأساسية كما حصلت المؤسسة على 25سيارة جوالة مهمتها بيع المواد في المناطق المزدحمة التي يزداد فيها الطلب على مختلف المواد وهذا العدد قابل للزيادة حيث تم الاستعانة بعدد من الجهات والمؤسسات العامة لتوفير السيارات بغرض تسهيل العمل والتخفيف من الضغط على الصالات .

وبين نجم ان المواد متوفرة بجميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة بشكل كبير ولأشهر قادمة ويتم التعاقد بشكل مستمر لتأمين تشكيلة واسعة من المواد وكذلك بالنسبة للمواد الأساسية السكر و الرز والزيت والشاي التي حافظت على سعرها مع إمكانية إضافة مواد جديدة عند توفر الكميات المناسبة و الكافية للمواطنين ولأشهر منوهاً بأن عمال الصالات و منافذ البيع ملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا و يقومون بجهود مضاعفة خاصة في الصالات المزدحمة حيث تفتح تلك الصالات أبوابها حتى 12ليلاً وطيلة أيام الأسبوع بما يسهم في توفير المواد الأساسية و الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين

المصدر : الثورة