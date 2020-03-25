جمعية الخبز: ارتفاع كلفة ربطة السياحي لنحو 700 ل.س

أكد رئيس “الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها” ممدوح البقاعي، أن صدور تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون مرتبط بثبات أسعار الطحين التي ارتفعت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، ما رفع كلفة ربطة السياحي لنحو 700 ليرة سورية.

وأشار في تصريح لـ”الاقتصادي”، إلى أن اللجنة الجديدة المكلفة بإصدار التسعيرة بموجب قرار “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عقدت اجتماعاً أمس الثلاثاء وستعقد اجتماعاً اليوم الأربعاء في “محافظة دمشق”، مضيفاً أن صدور تسعيرة تلتزم بها الأفران يجب أن يقترن بضمان ثبات سعر الطحين لفترة معينة.

وبيّن رئيس الجمعية أن هناك ارتفاعاً مستمراً بأسعار الطحين خلال الأيام الماضية حيث وصل لـ580 ليرة مع صعوبة تأمينه كون المطاحن تتواجد في حمص وحلب، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار شمل كافة مستلزمات إنتاج الخبز السياحي والصمون من الزيت والسكر وغير ذلك.

وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أمس تعميماً إلى كافة مديريات التموين في المحافظات، طالبتها بمتابعة الأفران السياحية لاستمرارها بإنتاج الخبز السياحي والصمون والكعك ومنتجات المعجنات كافة، وفي حال توقف أي فرن عن العمل تتخذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشهدت أسعار الخبز السياحي ارتفاعاً واضحاً خلال الأسابيع الماضية مع ازدياد الطلب على المادة، ليتراوح سعر الربطة من الأفران ما بين 550 إلى 700 ليرة، وأشار مدير تموين دمشق عدي الشبلي مؤخراً إلى أن من يبيع بسعر 550 ليرة لا تتم مخالفته.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في “محافظة دمشق” شادي سكرية في تصريح سابق لـ”الاقتصادي”، أن التسعيرة الجديدة للخبز السياحي والكعك وخبز الصمون ستصدرقريباً بعد انتهاء الدراسة الخاصة بها وإقرارها من المكتب التنفيذي.

وصدرت آخر نشرة لأسعار الخبز والكعك في نهاية 2018، حيث تم رفع سعر كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون من 300 إلى 350 ليرة، وتمّ تحديد سعر كيلو كعك بالسمسم بـ850 ليرة، وسعر كيلو كعك بدون سمسم 800 ليرة.

وحددت النشرة حينها سعر كيلو خبز الصمون الطري بـ400 ليرة بعد أن كان 350 ليرة، وسعر كيلو خبز الصمون القاسي بـ450 ليرة بدلاً من 400 ليرة.

الاقتصادي