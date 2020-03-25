تسع خدمات يستمر المركزي بتقديمها ؟

إجراءات متعددة بادر مصرف سورية المركزي إلى اتخاذها مؤخرا في إطار الاجراءات الحكومية احترازا من وباء كورونا المتفشي في الكثير من دول العالم وجوار سورية.

وعلى الرغم من تخفيض قوة العمل في المصارف وشركات الصرافة ومكاتبهاوشركات الحوالات المالية والداخلية إلا أن المركزي عمد إلى الحفاظ على توليفة من الخدمات التي اعتاد تقديمها في خطوة من شأنها تسهيل المعاملات واختصار أمدها تيسيرا على المواطن وحفظا لحقوقه والأهم الحفاظ على الصحة العامة.

وفي هذا السياق أعلن مصرف سورية المركزي عن استمراره في تقديم تسع من الخدمات المصرفية عبر فروعه في المحافظات بما فيها العاصمة وتشمل هذه الخدمات التعامل مع الشيكات وكذلك الحوالات الى جانب الدفعات النقدية ودفع البدلات ناهيك عن استلام الودائع وشراء القطع الأجنبي وكذلك تسديد السلف المستحقة إضافة إلى التسويات الجمركية وأخيرا خدمات نظام التسويات SYGS.

المصدر : الثورة