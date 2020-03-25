أسر مسلح سوري في ليبيا.. شاهد!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو, يظهر لحظات أسر أحد المسلحين السوريين الذين تم أسره في ليبيا بحسب ما رصدت وكالة أوقات الشام الاخبارية, حيث وصفه الناشطون بـ”أحد المرتزقة السوريين الموالين لأردوغان” في مدينة طرابلس.

ويظهر في الفيديو أحد الإرهابيين السوريين أسيراً, ويقوم ضابط في الجيش الليبي بتأنيبه على قدومه الى ليبيا للقتال كمرتزق لأجل مبلغ 2000 دولار أمريكي.



هذا وتقوم تركيا بإرسال إرهابيين سوريين من الشمال السوري, للقتال كمرتزقة في ليبيا, وتدفع لهؤلاء مرتبات شهرية تصل الى 2000 دولا أمريكي شهرياً, إضافة الى ميزات أخرى تشمل تجنيسهم بالجنسية التركية.

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