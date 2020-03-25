الخميس , مارس 26 2020
مغترب سوري في السعودية يلقى مصرعه على يد خاله أثناء زيارته في الحسكة

مغترب سوري في السعودية يلقى مصرعه على يد خاله أثناء زيارته في الحسكة

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مغترب سوري في السعودية يلقى مصرعه على يد خاله أثناء زيارته في الحسكة

لقي طالب سوري من مدينة الحسكة يدرس الطب في السعودية مصرعه، أثناء زيارة قريبه في المحافظة.

وبحسب مصادر محلية في الحسكة, لقي الشاب فادي ح. الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، مصرعه بطلق ناري في الرأس، على يد خاله صالح. أ في منزله في قرية أبو نجور الفاضل بريف بلدة تل براك، أثناء زيارته قادماً من السعودية.

وأشارت المصادر أن الشاب وصل لزيارة خاله قادماً من المملكة التي يدرس فيها الطب، ليلقى مصرعه عن طريق الخطأ، من سلاح خاله، والذي فرَّ هارباً على إثر الحادثة، لتتم مطاردته وإصابته بساقه، واعتقاله وتسليمه لدوريات الآسايش ضمن مناطق سيطرتها.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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