ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في سوريا إلى 5

ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في سوريا إلى 5

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بسوريا إلى 5، خلال أسبوع.

وبينت الوزارة، بحسب ما نشرته عبر موقعها الرسمي، أن “هناك ثلاث حالات هي من المجموعة التي كان تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي”..

وأضافت أنه “تم تسجيل حالة رابعة لشخص كان قد وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة وتبين اليوم انه يحمل الفيروس”.

وكانت سجلت أول إصابة بفيروس “كورونا” في سوريا، يوم الأحد 22-3-2020، لفتاة قادمة من خارج البلاد تبلع من العمر 20 عاما.

وصرحت وزارة الصحة حينها أن “الحالة لم يكن ظاهراً عليها أي أعراض، ولكن بما أنها قادمة من بلد ينتشر فيه المرض، وضمن اجراءات المتابعة والفحص تبين وجود الإصابة”.

يذكر أن الحكومة السورية فرضت حظر تجوال ليلي في كامل الجمهورية العربية السورية من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ابتداءً من يوم الأربعاء 25-3-2020، ضمن الاجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس “كورونا”.