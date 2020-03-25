ترامب يحدد موعد هزيمة كورونا

وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، جدولا زمنيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد والذي أصاب مئات الآلاف حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن.

ترامب قال خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة مواجهة فيروس كورونا، ” “سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم”.

كما أكد الرئيس الأمريكي، أن الفيروس القاتل يستهدف نحو 170 دولة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة تجري تجارب سريرية عشوائية لاختبار فعالية بعض العقاقير ضد فيروس كورونا.

ABC NEWS SPECIAL REPORT: White House Task Force Novel Coronavirus Briefing ABC News SPECIAL REPORT: The White House task force gives an update on the novel coronavirus pandemic after over 18,500 people around the world have died from it. https://abcn.ws/39f1PAR Posted by ABC News on Tuesday, March 24, 2020

وأودى الفيروس بحياة ما يزيد على 660 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 50 ألفا.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 417 ألف إصابة، وأكثر من 18500 حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 108 آلاف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض “كوفيد 19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفا في إيطاليا وما يقارب 53 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 196 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.