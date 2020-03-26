التموين تنوي رفع اسعار الخبز السياحي و تلحق السوق بدل ان تكبحه

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق شادي سكرية لـ “الوطن” عن البدء بتنفيذ مضمون قرار التجارة الداخلية حول دراسة الكلف وتحديد أسعار جديدة للخبز السياحي والكعك والصمون والحلويات بأنواعها كافة.

ونص قرار الوزير عاطف نداف على تشكيل لجنة تحديد الأسعار في جميع المحافظات برئاسة عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المسؤول عن القطاع التمويني وعضوية كل من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة او من ينوب عنه ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة وممثلين عن مديريات الصحة والصناعة في المحافظة وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة وممثل عن نقابة الصيادلة في كل محافظة .

ولفت سكرية إلى أن اللجنة ستقر في أسرع وقت اسعاراً جديدة، على أن يدعى اليوم لاجتماع للوقوف على حيثيات تطبيق القرار بعد دراسة مستلزمات وكلف الإنتاج.

يشار إلى إلى حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد من المواد، منها الخبز السياحي الذي تجاوز سعر الربطة عتبة الـ 600 ليرة سورية، ناهيك عن ارتفاعات في أسعار خبز الصمون والكعك والحلويات.

الوطن