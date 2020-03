بسبب فيروس كورونا… ظاهرة إيجابية تحدث في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا

أعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة، تراجع مستويات تلوث الهواء في إيطاليا، تزامنا مع خضوع المواطنين لحجر منزلي يهدف لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ميلانو سجل مستوى تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين تراجعا بنسبة 24 في المئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الأسابيع الأربعة السابقة.

وأشارت الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن البيانات تؤكد تراجعا كبيرا في نسب تركز الملوثات الجوية، وخصوصا ثاني أكسيد النيتروجين، ما يعود بجزء كبير منه إلى التراجع في حركة المرور والأنشطة الأخرى خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد تدابير حجر منزلي للسكان.

