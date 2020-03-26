المبادرة الأولى من رجال الأعمال.. “حمشو” يضع امكاناته بخدمة محافظة دمشق

نشر المكتب الصحفي في محافظة دمشق بيانا حول مبادرة من رجل الاعمال محمد حمشو:

مجموعة حمشو الدولية تبادر إلى وضع جميع امكانياتها في خدمة محافظة دمشق لتعزيز الاجراءات الاحترازية في مواجهة وباء كورونا

تجسيداً لمسؤولية قطاع الأعمال الاجتماعية واتحاده مع الجهود الحكومية في وقت الملمات وبالتعاون مع محافظة دمشق، تقدمت مجموعة شركات حمشو الدولية لتنفيذ مجموعة مبادرات بهدف خدمة المواطنين ورفع قدرتهم على مواجهة وباء كورونا.

و أبدت المجموعة استعدادها لوضع كل امكاناتها اللوجستية والبشرية والمادية في خدمة المجتمع السوري.

وستبدأ المجموعة بالتنسيق مع محافظة دمشق وبإشرافها بتوزيع المواد الغذائية والأولية والمعقمات ووسائل الحماية، كما ستساهم بما تملكه من آليات وموظفين وأموال في تنفيذ جزء من خطة العمل التي تقوم الآن كوادر المحافظة بتحديده.

ونشكر رجل الأعمال محمد حمشو متمنين أن تكون هذه المبادرة حافزا لرجال أعمال آخرين لتقديم مبادرات تحت هذا العنوان لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحرجة.