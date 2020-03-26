ضجة كبيرة في مصر بسبب حفل شواء ثعابين أقامه صينيون والأمن يتدخل… صور

ضبطت قوات الأمن المصرية، يوم الأربعاء، مجموعة من المواطنين الصنيين يقطنون في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة وهم يحاولون شواء مجموعة كبيرة من الثعابين.

قوات الأمن المصرية تحركت فور ورود بلاغ من أحد السكان بقيام جماعة صينيين بتجهيز وجبة من الثعابين، وفقا لموقع صحيفة “المصري اليوم” المصرية.

ووصلت فرقة من الطب البيطري المصري إلى المكان الذي كان يستخدمه مجموعة الصينيين لإعداد وجبات من الثعابين المشوية، وعرضها للبيع بالقاهرة الجديدة، لفحص المضبوطات وإعداد تقرير.

وعثرت القوة الأمنية على فتاتين صينيتين بأحد غرف الشقة، وهما فى حالة صحية متدهورة، وفقا لموقع لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

ثعابين مشوية في #مصر!!!

مباحث القاهرة الجديدة تضبط «صينيين» قاموا بشوي ثعابين ميتة في حديقة البناية التي يقيمون بها، في «مدينتي»، بعد شكاوى السكان لأمن المدينة#الصين #كورونا_مصر pic.twitter.com/FC6bTDazuU — الحقيقة (@ALHAKEA) March 25, 2020

وأكدت مصادر الصحيفة، أنه تم استدعاء مجموعة من الأطباء لإجراء الكشف الطبي على الفتاتين وكل المتواجدين بالشقة، كما تم إخطار السفارة الصينية بالقاهرة لإرسال مندوب لحضور التحقيق مع المقبوض عليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعة كبيرة من الثعابين المسلوخة المعدة للشواء، كما نشرت وسائل الإعلام المصرية بعضا من تلك الصور.

كانت السلطات المصرية، أعلنت مساء الثلاثاء 24 مارس‎/‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة 7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏”كورونا” المستجد.‏

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم الأربعاء، 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

الصين رغم أنها بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3300 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (74 ألف إصابة، 7500 وفاة)، إسبانيا (49 ألف إصابة، 3647 وفاة)، والولايات المتحدة (68 ألف إصابة، 1031 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 196 دولة أخرى، وفقا لموقع “ورلد أوميتر” المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير