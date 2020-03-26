وصفة الجراح الروسي الشهير Nikolai Amosov التي تعالج أمراض القلب وتقوي المناعة…

كان Nikolai Amosov جراحاً روسياً شهيراً. إنه، مع العديدين غيره، مخترع العديد من التقنيات الرائدة في الطب الروسي التقليدي. هذا الرجل الحكيم الذي توفي سنة 2002 كان ينصح مرضاه، الذين أجرى لهم عملية جراحية، أن يتبعوا علاجه لتقوية جهازهم المناعي.

هذا “العلاج” الخاص يقوي عضلة القلب بشكل ملحوظ، ويعالج عدم انتظام دقات القلب وتصلب الشرايين. الوصفة الشهيرة باسم “باستا Amosov” هي تركيبة من الفواكه المجففة تأثيراتها المفيدة على مجمل الجسم لا تعد ولا تحصى. علاوة على هذا، هي لذيذة جداً ويمكن أن تحل محل الفطور أو العشاء في النظام الغذائي اليومي.

أتريدون التركيبة المذهلة لهذه الوصفة الشافية ؟ هذا المقال من التربية الذكية يقدم لكم المكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة العلاجية الخارقة لتقوية مناعتكم وهذا ما يحتاجه جسمكم بالفعل.

ما هي الفوائد الغذائية التي تمنحها هذه الوصفة العلاجية على الطريقة الروسية؟

تتكون باستا Amosov بشكل أساسي من الفواكه المجففة التي دخلت، منذ فجر التاريخ، في صلب العديد من المطابخ في العالم بأسره. طعمها المميز، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية، تجعل من هذه الوصفة معجزة في الطبخ وفي العلاج في آن معاً.

في البداية، من المفيد أن نذكر أن الزبيب يشبه جيشاً طبيعياً في محاربة ترقق العظام بفضل غناه بمعدن البورون. بينما يحارب المشمش المجفف ارتفاع ضغط الدم بفضل غناه بالبوتاسيوم. الخوخ المجفف معروف بكونه الفاكهة الأولى المضادة للإمساك، لأن النسبة العالية من الألياف والسوربيتول فيه تنشط تصريف الفضلات من الأمعاء. بينما يساعد الجوز في محاربة الكولسترول المضر.

كيف نطهو باستا Amosov؟

المكونات

500 غ من الزبيب

500 غ من المشمش المجفف

500 غ من التين

500 غ من الخوخ المجفف المنزوع النواة

500 غ من العسل

كوبان من الجوز

ليمونة حامضة مع قشرها

طريقة التحضير

اطحنوا كل المكونات في ماكينة الخفق (mixer). أضيفوا العسل وامزجوا حتى الحصول على مزيج أملس متجانس. مدوا العجينة في طبق وضعوها في البراد.

تناولوا ملعقة كبيرة منها 3 مرات يومياً، قبل الوجبات الثلاث اليومية بنصف ساعة.

نلفت نظركم إلى أن هذه الوصفة مفيدة خصوصاً للطلاب والأبطال الرياضيين والأشخاص المسنين والأشخاص الذين بتعرضون لضغوطات كبيرة في العمل، فهي تؤمن لهم صحة عقلية وجسدية ممتازة.