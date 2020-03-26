ضبط “وليمة” من الثعابين لأسرة صينية في مصر

ضبط “وليمة” من الثعابين لأسرة صينية في مصر

أفادت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، بضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء بمنزل سيدة “صينية الجنسية” بمنطقة القاهرة الجديدة.

وذكرت المصادر أنه جرى ضبط 5 من الصينيين بعد بلاغ من الجيران بقيام السيدة الصينية بشواء الثعابين بحديقة منزلها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها.

وداهمت قوة أمنية من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غداء.

وأشارت المصادر إلى قيام الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وتعقيم المنزل.

وكشفت المصادر عن حجز مجموعة من الصينيين بغرفة منفردة، لحين إجراء تحليل فيروس كورونا، للتأكد من عدم حملهم للفيروس، وأنه لن تجرى أى تحقيقات معهم إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامتهم.

وأشارت المصادر إلى صدور تعليمات لاستقصاء المتعاملين مع المجموعة الصينية وحصرهم لإجراء التحاليل اللازمة حال حملهم للفيروس.