شركة وسيم: يمكننا إنتاج 20 ألف كمامة يومياً وبأفضل المواصفات

كشف مدير الشركة السورية للألبسة الجاهزة “وسيم” هيثم زاهر، عن البدء بإنتاج الكمامات في مشغلي القطيلبية وبيت ياشوط باللاذقية، لتصبح طاقة الشركة الإنتاجية 20 ألف كمامة يومياً، يتم توزيعها في السوق المحلية والمشافي والمراكز الصحية.

وأضاف زاهر لصحيفة “الثورة”، أن الخطة الجديدة لإنتاج الكمامات تضمنت مضاعفة ساعات العمل، والعمل 3 ورديات يومياً، وبأفضل المواصفات الطبية المعتمدة، بهدف توفير احتياجات المواطنين للوقاية من كورونا، أو أي أمراض أخرى تصيب الجهاز التنفسي.

وأنتجت “شركة وسيم” منذ أسبوعين وحتى تاريخه نحو 120 ألف كمامة، بمعدل 10 آلاف كمامة يومياً، حسبما أضافه زاهر، مبيّناً أن الشركة بصدد زيادة الإنتاج من خلال التوسع ضمن المحافظات.

وبعد صدور التوجيهات الحكومية لتأمين احتياجات التصدي لفيروس كورونا، قامت “شركة وسيم” بتجهيز قسم داخل مقرها الرئيسي، وتخصيص وحدتي إنتاج في القطيلبية وبيت ياشوط بريف اللاذقية لإنتاج الكمامات، (بمعدل 3 وحدات إنتاجية).

وبدأت الحكومة مؤخراً تطبيق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وألزمت المعامل المتخصصة في إنتاج المعقّمات والكمامات والمستلزمات الطبية في القطاعين العام والخاص بالعمل وفق طاقتها القصوى، بما لا يقل عن 3 ورديات يومياً.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل في شباط الماضي قراراً منع بموجبه تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة، بعدما قفز سعر العلبة التي تضم 50 كمامة من 1,500 إلى أكثر من 9,000 ليرة سورية خلال أسبوع واحد.

ويأتي ارتفاع أسعار الكمامات بالتزامن مع إقبال المواطنين على شرائها بكميات كبيرة، بسبب خوفهم من فقدانها بحال انتشار فيروس كورونا في سورية، أو فرض حظر تجوّل، لكن بدأت تنتشر كحول ومعقمات وكمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم بدأ ينتشر مطلع 2020 حتى وصل إلى أكثر من 190 دولة حول العالم، بينما سجّلت سورية 5 إصابات به حتى الآن، وكان أولها بتاريخ 22 آذار 2020.

وحققت “الشركة السورية للألبسة الجاهزة” خلال أول 9 أشهر من العام الماضي 2019 أرباحاً قدرها 121 مليون ليرة سورية، مقارنة مع 65 مليوناً في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه 2018.

وأنتجت الشركة نحو 420 ألف قطعة خلال أول 9 أشهر من 2019، تقارب قيمتها 849 مليون ليرة، مقارنة مع 217 ألف قطعة بقيمة 634 مليون ليرة أنتجتها خلال الفترة المماثلة من 2018.