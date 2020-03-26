الخميس , مارس 26 2020
الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

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الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء “الكلوروكين” للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن الدواء المذكور “يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية”.

من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول الحكومة الفرنسية على “إصغائها” له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.

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وكالات

وكالة أوقات الشام الاخبارية
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