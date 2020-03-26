اغتيال اثنين من أبرز قادة ميليشيا الجيش الحر في درعا البلد

اغتيال اثنين من أبرز قادة ميليشيا الجيش الحر في درعا البلد

اغتال مجهولون اثنين من قياديي ميليشيا الجيش الحر السابقين في محافظة درعا عبر إطلاق النار عليهم على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب.

وقالت مصادر اعلامية معارضة إن مجهولون أطلقوا النار على القياديين السابقين في ميليشيا الجيش الحر “عدنان أبازيد” الملقب بـ “أبو النور”، و”أبو العز قناة” في منطقة النخلة شرقي مدينة درعا، ما أدى لمقتلهما، وإصابة “مصطفى المسالمة” الذي كان برفقتهما بجروح.

ويعتبر “أبازيد” و “قناة” من أبرز القادة العسكريين لميليشيا الحر في درعا البلد.

فيما لم تعرف الجهة التي قامت باغتيالهما.

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وكالات