أمريكا تعرض مكافأة 15 مليون دولار لمن يساعد في القبض على رئيس فنزويلا

عرضت الولايات المتحدة مكافأة، اليوم، يمكن أن تصل الى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تتيح اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتهم أمام القضاء الأمريكي “بالإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات”.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، “حزمة من المكافآت تتراوح ما بين 10 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة خمسة مواطنين فنزويليين (من بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) مطلوبين لدى وزارة العدل الأمريكية لتورطهم في الاتجار بالمخدرات”.

وأضافت الخارجية الأمريكية “يستحق الشعب الفنزويلي حكومة نزيهة ومسؤولة وتمثيلية تلبي احتياجات الناس”.

وأشارت إلى أن “هؤلاء الأشخاص سهلوا تهريب شحنات من المخدرات من فنزويلا”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مادورو يتزعم مجموعة تهريب كوكايين تدعى “كارتل الشمس” تشمل سياسيين كبار وأعضاء في الجيش الفنزويلي والقضاء.

وأوضح وزير العدل بيل بار أنهم قاموا بشحن 200 إلى 250 طن من الكوكايين إلى خارج البلاد تحت حماية الحكومة الفنزويلية.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه، يوم 23 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وحذت حذوه في ذلك دول “مجموعة ليما” (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.