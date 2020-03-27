أمريكا تناشد دول العالم… اعطونا “أي شيء” لمكافحة كورونا

ناشدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولا عدة حول العالم، لمنحها أو بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس، لمكافحة جائحة فيروس كورونا متسارعة الانتشار.

حددت وزارة الخارجية الأمريكية في قائمة نشرتها شبكة “سي إن إن” 25 مستلزما من أجل مساعدة المشافي في التصدي لفيروس كورونا الجديد، وطلبت من الدبلوماسيين أن يطلبوا من دولهم المضيفة الحصول على هذه الإمدادات.

وبحسب الشبكة فإن الولايات المتحدة طلبت من الدول التي ناشدتها أي شيء، بداية من المطهر اليدوي، وأقنعة “ن-95″، وأكياس النفايات الطبية، والقفازات، وقبعات الجراحة، وأغطية الأحذية، والحاويات، والنظارات الواقية، وسترات الحماية، مرورا إلى أجهزة التنفس المخصصة لمرضى الربو، للمساعدة في كبح تفشي فيروس كورونا (الجائحة).

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، في ساعة مبكرة اليوم الخميس، على خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 2 تريلون دولار بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.