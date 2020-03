لماذا اتبعت دول عربية وصفة ترامب ضد كورونا؟

يراهن الرئيس ترامب على عقار كلوروكين كعلاج فعّال ضد فيروس كورونا، شأنه في ذلك شأن عدد من الدول العربية التي اشترت مخزونا هائلا من هذا العقار. فما هي حقيقة هذا العقار وما مدى فاعليته؟

بينما تزداد المخاوف من تحول الولايات المتحدة، وخاصة مدينة نيويورك، إلى بؤرة ثالثة لوباء كورونابعد إقليم هوباي الصيني وإقليم بيرغامو الإيطالي، هرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب قائمة من المساعدات من الحلفاء، ضمت الآليات الأساسية لمواجهة تفشي الوباء، بدء من مطهر اليدين وصولا إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، وفق ما كشف عنه تقرير لشبكة CNN الأمريكية.وحسب المصدر ذاته، حددت وزارة الخارجية قائمة من 25 مادة، وطلبت من دبلوماسييها عرضها على الدول العاملين فيها لغرض الحصول عليها، مصنِّفة بعضها حسب تراتبية الحاجة بين “عاجل اليوم” و”عاجل بعد أسبوع”.

هذه الخطوة عززت الاتهامات الموجهة للرئيس ترامب في الداخل الأميركي، وذلك بالاستهتار في التعامل مع الأزمة. اليوم (الخميس 20 مارس/ آذار)، نظرة على خريطة موقع جامعة جون هوبكنز المخصصة لمراقبة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد تشير إلى أن أكثر من 69 ألف إصابة سجلت في الولايات المتحدة، توفي منها أكثر من ألف شخص غالبيتهم في نيويورك. ما يعني أن الولايات المتحدة باتت الثالثة خلف الصين وإيطاليا من حيث عدد الإصابات.

ترامب الذي ينتهج سياسة “أميركا أولا” منذ توليه منصبه، لم يأخذ الفيروس عند ظهوره على محمل الجد، فقد كان منشغلا بالتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، متناسيا خطر الفيروس الذي غزا العالم. وبدلاً من البحث عن آليات لمواجهة الأزمة التي حذرت من خطورتها منظمة الصحة العالمية قبل أسابيع، انشغل ترامب بتوجيه اللّوم على الصين، موطن الفيروس، حسبما تقول الأبحاث حتى اللحظة.

خرج ترامب في مؤتمر صحفي قبل أيام معلناً عن اكتشاف مفاده، أن عقار كلوروكين المستعمل منذ سبعة عقود في مكافحة الملاريا هو علاج فعّال ضد (كوفيد -19). وبعد كلام ترامب هذا، توفي مواطن أميركي في ولاية أريزونا إثر تناوله عقار كلوروكين، كما أُدخلت زوجته التي تناولت الدواء ذاته العناية المركزة. وفي الحالتين دون استشارة طبيب مختص.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

