أي أطعمة تفقد قيمتها الغذائية إذا تعرّضت إلى الحرارة؟

من المعروف أن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية من شأنه أن يعزز صحة الجسم ويمنحه الكثير من النشاط والحيوية ويساعده في مكافحة الأمراض. ولكن من الضروري أن نشير إلى أن بعض أنواع الأطعمة تفقد الكثير من قيمتها الغذائية عند تعرّضها إلى درجات مرتفعة من الحرارة، لذلك من الأفضل أن يتم تناولها نيئة. فتعرّفوا معنا على عدد من أبرز أنواع هذه الأطعمة.

تحميص المكسرات وتجفيف الفواكه

تُعتبَر المكسرات النيئة الخام من الأطعمة الغنية جداً بالمعادن مثل الحديد والماغنيزيوم والفوسفور والفيتامينات مثل الفيتامين ب9 والفيتامين ب6 وغيرها، والدهون المفيدة والأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3، وإذا تمت المقارنة بين المكسرات النيئة وتلك التي تم تعريضها إلى الحرارة وتحميصها، نجد أن الأولى تحتوي كميات أكبر بكثير من العناصر المفيدة من الثانية. أما الفواكه المجففة فهي تفقد الكثير من عناصرها الغذائية والفيتامينات الموجودة فيها خلال التجفيف، لذلك فإن تناولها نيئة يمنح الجسم كماً أكبر من العناصر المفيدة.

البروكولي والخضروات الورقية

هذه الأنواع من الخضروات معروفة بغناها بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة مثل الحديد، الفيتامين سي، الماغنيزيوم، البوتاسيوم، الكالسيو، حمض الفوليك وغيرها، بالإضافة إلى مركّب السلفورافان الذي يساهم في ضبط معدل ضغط الدم والحد من مشاكل القلب والشرايين. ولكن عندما تتعرض الخضروات الورقية والبروكولي إلى الحرارة المرتفعة خلال الطهو، فإنها تفقد الكثير من هذه العناصر الغذائية ولا سيما مركب السلفورافان، وتفقد بالتالي قيمتها الغذائية.

الفلفل بأنواعه المختلفة

المعروف عن الفلفل الحار الحلو بكل أنواعه وألوانه أنه غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة وبالفيتامين سي الذي يعزز عمل جهاز المناعة ويساهم في محاربة الأمراض والوقاية من أنواع العدوى العديدة، إضافة غلى عدد كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى. ولكن الفلفل إذا تم تعريضه إلى درجات حرارة مرتفعة يفقد الكثير من فوائده الغذائية وبشكل خاص محتواه من الفيتامين سي، لذلك يُفضل تناوله نيئاً مع السلطات للاستفادة منه إلى أقصى حد.

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