عصام حمدي .. أول سوري يفوز بجائزة أفضل مخترع عربي لعام 2020

فاز المخترع السوري عصام حمدي بالميدالية الذهبية كأفضل مخترع عن كافة اختراعاته في المسابقة السنوية التي يطلق عليها المجموعة العربية وبطولة كأس العالم للمبدعين العرب، حيث شارك في المسابقة عشرة مخترعين سوريين، وعشرات المشتركين العرب.

وقال حمدي لصاحبة الجلالة أن التقييم يعتمد على تصويت الجمهور لربع العلامة، وثلاثة أرباع العلامة تعتمد على التحكيم من محكمين مختصين عرب وأجانب.

يذكر أن المسابقة تقام كل سنة منذ العام 2010 في مدينة لندن، حيث يجري حفل رسمي ختامي لإعلان النتائج. ويعتبر عصام حمدي أول سوري يفوز بها.

صاحبة الجلالة