التجارة الداخلية: مستمرون في تأمين المواد الغذائية بأسعار منافسة

أكدّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال جولته اليوم على صالات (السورية للتجارة) ومجمع الأمويين أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التابعة وخاصة (السورية للتجارة ) مستمرة في تأمين المواد الغذائية وتحقيق انسيابية في توفيرها بالصورة التي تسمح بها الإمكانات المادية والبشرية وفي مقدمتها (الزيوت والسمون والكونسروة والحبوب والبقوليات والألبان والأجبان) وغيرها من السلع الغذائية التي يتم تأمين معظمها من السوق المحلية وبأسعار تقل عن السوق بنسب متفاوتة ما بين (15% ـ 35%).

وأضاف البرازي أن الوزارة تراقب بصورة مباشرة أداء (السورية) وفروعها في المحافظات وتقديم المساعدة المباشرة لتأمين وتوسيع دائرة التدخل الإيجابي الذي تفرضه الحالة التسويقية للمؤسسة ومدى توافر المواد والسلع في مستودعاتها، وما خطوة اليوم في تأمين مادة الزيوت في صالات (السورية) ومجماعاتها إلا تأكيد واضح على إصرار الوزارة في تأمين السلع والمنتجات الضرورية وفق تسعيرة منخفضة قياساً لما هي عليه لدى القطاع الخاص بدليل طرح زيت دوار الشمس في صالات (السورية للتجارة) بسعر 2900 ليرة لليتر الواحد في حين يباع لدى الخاص بأكثر من خمسة آلاف ليرة، وزيارة اليوم لمجمع الأمويين للتأكد من توافر السلعة بصورة مباشرة للمواطنين والاستفادة منها وتحقيق الغاية من هذا التدخل والاطلاع بصورة مباشرة على واقع الأسعار ولقاء المواطنين ومعرفة حجم الرضى عن أداء المؤسسة والأسعار التي تبيع بها المواد حيث لمسنا (والكلام للبرازي) ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين لأسعار المنتجات ومدى توافرها في الصالات، وهذا لاينطبق فقط على المواد التي تباع على البطاقة وإنما يشمل كل المواد الاستهلاكية، وحتى أسعار مادة السجاد التي تباع في المجمع هي أقل من أسعار السوق حيث تم إطلاق صافرة البداية لمعرض السجاد الذي تنظمه المؤسسة في مجمع الأمويين لتقديم سلعة جيدة بأسعار مناسبة ومنافسة، مبيناً أن هناك جهود لتوسيع دائرة المواد التي توزع على البطاقة وقد تشمل الشاي بعد زيت دوار الشمس..

بدوره أحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة قال: إن المؤسسة تمتلك إمكانات التدخل الإيجابي رغم كل الظروف القاسية والصعوبات التي تعترض آلية العمل سواء باتجاه السوق المحلية، أم باتجاه تأمينها من الأسواق الخارجية، إلا أن الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة بعملية التدخل الإيجابي تأخذ طابع العمل المستمر في تأمين المواد الغذائية على اعتبارها استهلاك يومي للمواطن ومن الواجب تأمينها للمواطن مع تأمين ديمومة توافرها بأسعار مناسبة ومنافسة وهذا ينطبق على مادة الزيت التي بدأت الصالات والمراكز التابعة للمؤسسة بتوزيعها على المواطنين عبر البطاقة الذكية وبمعدل ليترين لكل أسرة ..

وأوضح نجم أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسمح باستمرارية التوفير، والسعر الذي تباع فيه يشهد انخفاض بأكثر من 30 %عن أسعار السوق ولنفس المنتج..

لؤي حسن مدير فرع السورية في دمشق قال: إنه تم تأمين مادة الزيت في كل مراكز وصالات الفرع إلى جانب المجمعات الرئيسة بقصد تحقيق أوسع فائدة للمواطنين عبر البطاقة الذكية وبمعدل ليترين لكل أسرة..

تشرين

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