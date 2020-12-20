السلطات التركية تعتقل مهاجرين سوريين في قبرص وموغلا

بسبب ما يعانيه السوريون من مشقة جراء ظروف اللجوء، وأملاً في تحقيق مستقبل أفضل تستمر الهجرة غير الشرعية من تركيا، حيث اعتقلت السلطات التركية 24 مهاجراً، بينهم 13 سورياً، أثناء محاولتهم الوصول إلى جمهورية شمال قبرص التركية، أمس السبت.

ونفذت قيادة خفر السواحل في جمهورية شمال قبرص التركية عمليتين اعتقلت فيهما 24 مهاجراً غير نظامي كانوا يحاولون دخول الجزيرة بشكل غير قانوني، وفق صحيفة “ملييت” التركية.

ومن بين المهاجرين، 4 نساء و8 رجال وطفل واحد، هم سوريون، تم احتجازهم في منطقة غيرني كارشياكا – غوزليالي وتم ضبط قارب مطاطي من نوع “زودياك”.

من جانب آخر أشارت وكالة “الأناضول” للأنباء، أن القوات الأمنية التركية ألقت القبض على 35 مهاجراً، بينهم سوريون في ولاية موغلا غربي البلاد.

وبحسب مصادر أمنية، تلقت الشرطة بلاغاً عن حركة مشبوهة داخل بناء قيد الإنشاء بحي فوتشا، في مدينة فتحية بالولاية، لتتوجه إليه وتضبط داخله 35 مهاجراً غير نظامي يحملون جنسيات سوريا وإيران ومصر وأفغانستان.

وقالت المصادر إن الشرطة نقلت المهاجرين إلى إدارة الهجرة في موغلا، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأنقذت السلطات التركية، الخميس الفائت، 27 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية موغلا، بحسب بيان قيادة خفر السواحل التركي.

وأوضح البيان أن عناصر خفر السواحل وجدوا طالبي اللجوء على متن قارب قبالة سواحل مدينة بودروم التابع للولاية، بعد أن أجبرتهم القوات الأمنية اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وكالات

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