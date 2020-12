آخر صورة رسمية لترامب وميلانيا في البيت الأبيض

التقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب آخر صورة رسمية لهما داخل البيت الأبيض، قبل أن يغادراه في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وشاركت ميلانيا ترامب صورتها الرسمية مع زوجها، يوم الجمعة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، والتي يظهران فيها وهما يرتديان بدلات رسمية متطابقة عشية احتفالهما بآخر عيد ميلاد لهما في البيت الأبيض.

ويظهر ترامب مبتسما مع زوجته ميلانيا، وهما يقفان على الدرج الكبير المغطى بالسجاد الأحمر، وأسفلهما زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض.

وغردت ميلانيا ترامب مع الصورة: “عيد ميلاد سعيد من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب”.

والتقطت الصورة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري داخل البيت الأبيض.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE

— Melania Trump (@FLOTUS) December 18, 2020