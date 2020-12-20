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آخر صورة رسمية لترامب وميلانيا في البيت الأبيض

آخر صورة رسمية لترامب وميلانيا في البيت الأبيض

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آخر صورة رسمية لترامب وميلانيا في البيت الأبيض

التقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب آخر صورة رسمية لهما داخل البيت الأبيض، قبل أن يغادراه في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وشاركت ميلانيا ترامب صورتها الرسمية مع زوجها، يوم الجمعة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، والتي يظهران فيها وهما يرتديان بدلات رسمية متطابقة عشية احتفالهما بآخر عيد ميلاد لهما في البيت الأبيض.

ويظهر ترامب مبتسما مع زوجته ميلانيا، وهما يقفان على الدرج الكبير المغطى بالسجاد الأحمر، وأسفلهما زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض.

وغردت ميلانيا ترامب مع الصورة: “عيد ميلاد سعيد من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب”.

والتقطت الصورة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري داخل البيت الأبيض.

وتعتبر هذه هي المرة الأخيرة التي يطرح فيها دونالد ترامب وزوجته صورة عيد الميلاد التقليدية في البيت الأبيض، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

ولم يصدر الزوجان بعد إعلانا رسميا عن خططهما بعد مغادراتهما البيت الأبيض، فيما أشارت التقارير منشورة في الأسابيع القليلة الماضية إلى انتقالهما إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي المفضلة لدى ترامب.

وبحسب التقارير، فقد قام ترامب بالفعل بترميم مقر إقامته في مارالاغو، بينما كانت ميلانيا ترامب تبحث عن مدرسة في المنطقة لابنهما بارون، و”تريد فقط العودة إلى المنزل”، بحسب ما جاء على لسانها.

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وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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