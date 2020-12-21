دول أوروبية تُوقف رحلاتها من بريطانيا وإليها وأخرى تدرس إيقافها.. والسبب؟

توقف هولندا رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا، اليوم الأحد، اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وتتبعها بلجيكا ابتداء من منتصف هذه الليلة، فيما تدرس كل من ألمانيا وفرنسا هذا القرار أيضا.

وتدرس الحكومة الألمانية حظر هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا في جميع المطارات الألمانية، بعد الأخبار عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، كما يتم دراسة حظر دخول الأشخاص القادمين من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا على خلفية ذلك.

كما تدرس باريس “جديا” تعليق الرحلات الجوية والقطارات من المملكة المتحدة، وذلك في إطار مكافحة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا، والتي تعتبر أكثر عدوى.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن، يوم أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.