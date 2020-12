نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالتها إحتفالاً بعيد الميلاد

خطفت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الأنظار بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إحتفالاً ب​عيد الميلاد​، متمنية لمتابعيه أن يجلب لهم هذا العيد بهذا العام الفرح والأمل.

ونشرت نادين صورة لها ظهررت فيها متألّقة بإطلالتها، وعلّقت: “أتمنى أن تجلب لكم روح عيد الميلاد السلام، وتعطيكم فرحة عيد الميلاد الأمل والدفئ في عيد الميلاد يمنحكم الحب”.

May the spirit of Christmas bring you peace, the gladness of Christmas give you hope and the warmth of Christmas grant you love. #mychristmas pic.twitter.com/pVSGbGEPfy

— Nadine elrassi (@NadineElRassi) December 20, 2020