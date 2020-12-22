سلطان الطرب يتهم ممثل بسرقة اغنيته

اتُهِم الفنان المصري أحمد ادم بسرقة اسم فيلمه الجديد “صابر وراضي” من اسم أغنية سلطان الطرب جورج وسوف.

وبين ادم أنه لم يتوقع الضجة التي أحدثها التشابه وأن يتم اتهامه بالسرقة بسبب الأمر، موضحا أنه هناك أكثر من عمل فني بإسم أغنية مثل “الحب كده” و”ليه خلتني أحبك” و”أهواك”، مشيرا إلى أن إسم الفيلم لا علاقة له بالأغنية، وإنما بشخصية اسمها “صابر” وهي الشخصية التي يجسدها في الفيلم وشخصية أخرى يجسدها الفنان محسن محيي الدين اسمها “راضي”.

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