قسد: الجيش التركي كثف وتيرة هجمات على ناحية عين عيسى

قال المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” اليوم الثلاثاء، إن “الجيش التركي ومرتزقته” كثفوا من وتيرة هجماتهم على ناحية عين عيسى.

وأفاد المركز بأن المنطقة تتعرض لقصف متواصل ومترافق مع تحليق للطائرات المسيرة.

وأضاف أن “المرتزقة” شنوا العديد من الهجمات على ريف ناحية عين عيسى، لكن قوات “قسد” تصدت لهم وردتهم على أعقابهم.

وأشار المركز الإعلامي أيضا إلى أنه وفي الساعات الأولى من صباح 21 ديسمبر، حاولت من وصفهم الـ”مرتزقة” مهاجمة قرية المشيرفة من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة قتل خلالها 7 من المرتزقة وأصيب 3 آخرون في الاشتباكات.

المصدر: المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”