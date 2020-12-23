وزير الكهرباء: العمل مستمر حتى يتم تأمين كل ما يحتاجه المواطن من الكهرباء

وزير الكهرباء: العمل مستمر حتى يتم تأمين كل ما يحتاجه المواطن من الكهرباء

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن عمليات الإصلاح والصيانة وإعادة تأهيل الشبكة مستمرة ولم ولن تتوقف وقد تم توجيه كل الجهات في الوزارة لتحديد حصة كل محافظة موضحاً أن لهذا التوزيع أسساً والكمية التي تحتاجها تحدد حسب عدد الشاغلين واستهلاكهم ويتم إعطاؤها حسب النسبة المتوفرة لدينا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء أعمال صيانة لمحطة توليد بانياس.

الزامل أوضح أن هناك محطات توليد جديدة في اللاذقية 526 ميغا استطاعتها ومحطة توليد الرستن العنفة الأولى بحاجة إلى 11 شهراً لتكون بالخدمة باستطاعتها 150 ميغا تخدم نسبة جيدة اليوم، مبيناً أن محطات التوليد الموجودة تنتج بحدود 2800 ميغا.

وتابع قائلاً: نسير بالتوازي بالإجراءات العقدية للتوسع بمحطة تشرين بـ400 ميغا علماً أن العقد قديم ونتيجة الظروف تم إيقاف العمل بالمشروع وحالياً تم التفاوض والتجهيزات أصبحت جاهزة للمشروع لكن بحاجة إلى 3 سنوات ليكون بالخدمة، لافتاً إلى أنه تم إعادة تأهيل محطة حلب باستطاعة 426 ميغا، متوقعاً أنها بحاجة إلى سنتين لتكون بالخدمة.

وأكد الوزير أنه بعد إنجاز هذه المشاريع سوف نشهد تحسنا ملموساً لقطاع الكهرباء، موضحاً أنه وضمن خطة الوزارة على مشاريع الطاقة البديلة يتم العمل في أكثر من مكان، كاشفاً أن البداية في حمص طريق طرطوس، وأن هناك عنفة ريحية استطاعتها 7 ميغا ستكون بالخدمة خلال شهرين إضافة إلى غيرها من مشاريع الطاقة البديلة في القنيطرة، مؤكداً أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم تأمين كل ما يحتاجه المواطن من الطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة.

الوطن

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