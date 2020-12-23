٣٠ حكمة من جبران خليل جبران ستغير حياتكم

كتاب “النبي” هو عمل معروف عالميًا للشاعر والأديب اللبناني جبران خليل جبران وقد تُرجِمَ هذا الكتاب العالمي إلى أكثر من 50 لغة. في هذا المقال سنتشارك معكم أجمل 30 درسًا في حياة هذا الشاعر والمفكر العظيم. فأقواله الغنية بالحكمة ستجعلكم ترون الأمور من زاوية مختلفة، لا شك في ذلك…

1- الطيبة قوّة

” الحنان والطيبة ليسا علامات ضعف ويأس بل هما يعكسان القوّة والتصميم”.

2- أشكر تحدّيات الحياة

“من المآسي تنبعث الأرواح الأكثر قوّة وكلٌّ منّا يحمل ندوبًا.”

3- ما من حقيقة مطلقة

“لا تقل وجدتُ الحقيقة بل قل وجدتُ حقيقةً”.

” أنا أجهل الحقيقة المطلقة. وأمام جهلي أنا متواضع. وفي تواضعي يكمن شرفي ومكافأتي”.

4- في الذل

” لكي تحقّر أحداً يجب أن تكون حقيرًا”

5- لا تجرح الغير أبدًا

“إذا جرحك أحد يمكنك نسيان الجرح ولكن إذا أذيته ستتذكّر ذلك دائمًا”

6- في الحب والصداقة

“قد تنسى من ضحكت معهم ولكنك لن تنسى أبدًا من بكيت معه”.

“القلوب المتّحدة في الألم والحزن لن يفرّقها الفرح والسعادة. العلاقات التي ينسجها الحزن هي أقوى من روابط الفرح والسرور. الحب الذي غسلته الدموع يبقى إلى الأبد طاهرًا ووفيًا.”

7- أنشودة الأشياء البسيطة

“في رقة الصداقة تكمن الضحكات ومشاركة المسرّات لأن في ندى الأشياء الصغيرة يجد القلب صباحه وينتعش”.

8- الحب هو الحياة والحياة هي الحب

” أما أنت إذا أحببت فلا تقل “إن الله في قلبي” بل قل بالأحرى “أنا في قلب الله”.

” الحياة من دون حب كشجرة بلا زهور ولا ثمار”.

9- ضع قلبك في عملك

“العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة. فإن لم تقدر على أن تشتغل بمحبة وكنت متضجّرًا ملولًا فالأجدر بك أن تترك عملك وتجلس على درجات الهيكل تلتمس صَدَقة من العملة المشتغلين بفرح وطمأنينة. لأنك إذا خبزت خبزًا وأنت لا تجد لك لذّة في عملك فإنما أنت تخبز علقمًا لا يشبع سوى نصف مجاعة الإنسان. وإذا تذمّرت وأنت تعصر عنبك فإن تذمّرك يدسّ لك سمّا في الخمرة المستقطرة من ذلك العصير”.

” يحسبونني مجنونًا لأني لا أبيع أيامي مقابل الذهب وأنا أحسبهم مجانين لأنهم يظنون أن أيامي تُقَدَّر بثمن.”

10- الأحلام والأماني

“لكي تفهم قلب الإنسان وعقله لا تنظر إلى ما حققه بل إلى ما يتمنى تحقيقه”.

“آمنوا بأحلامكم ففيها تجدون باب الخلود”.

11- المحبّة

“المحبة لا تملك شيئًا ولا تريد أن يملكها أحد”. لأن المحبة مكتفية بالمحبة. ولا يخطر لك البتّة أنك تستطيع أن تتسلّط على مسالك المحبة لأن المحبة إذا رأت فيك استحقاقًا لنعمتها تتسلّط هي على مسالكك. والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها.”

12- الأخلاق الحميدة

“إن أفضل اختبار للأخلاق الرفيعة هي أن تقدروا أن تتأقلموا مع الأخلاق السيئة ببهجة”.

13- المحبة التي تجمع

“يقولون “إذا عرف المرء نفسه سيعرف البشرية جمعاء” أما أنا فأقول “إذا أحب المرء البشرية لا بد له أن يعرف شيئًا عن نفسه”.

14- انظروا إلى الحياة من ناحية إيجابية

“المتفائل يرى الوردة لا الأشواك أما المتشائم فيرى الأشواك من دون أن يرى الوردة”.

15- الجمال الذي ترونه في الأشياء ليس إلا انعكاسًا لجمالكم الداخلي

“يتغيّر مظهر الأشياء بتغيّر العواطف: فنحن نرى فيها السحر والجمال عندما يكون السحر والجمال فينا.”

16- الزوجان

“فليكن بين وجودكم معًا فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض حتى ترقص أرياح السموات فيما بينكم. أحبوا بعضكم بعضًا ولكن لا تقيّدوا المحبة بالقيود. ليملأ كل واحد منكم كأس رفيقه ولكن لا تشربوا من كأس واحدة. أعطوا من خبزكم كل واحد لرفيقه ولكن لا تأكلوا من الرغيف الواحد. غنّوا وارقصوا معًا وكونوا فرحين أبدًا ولكن فليكن كل منكم وحده كما أن أوتار القيثارة يقوم كل واحد منها بدوره وحده ولكنها جميعًا تُخرِج نغمًا واحدًا. ليعطِ كل منكم قلبه لرفيقه ولكن حذارِ أن يكون هذا العطاء لأجل الحفظ لأن يد الحياة وحدها تستطيع أن تحتفظ بقلوبكم. قفوا معًا ولكن لا يقرب أحدكم من الآخر كثيرًا لأن عمودَيّ الهيكل يقفان منفصلَين والسنديانة والسروة لا تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها.”

17- الحب الروحاني

“أخطأ من ظن أن المحبة تأتي من الرفقة الطويلة ومن المثابرة. المحبة هي ثمرة التفاهم الروحاني وإذا لم تُخلَق في لحظة لن تُخلَق أبدًا.”

18- إذا صلّيت عندما يهطل المطر إسع إلى الصلاة عندما تشرق الشمس

“إنك تصلّين في ضيقك وفي حاجتك. ولكن حبّذا لو أنك تصلين في فرحك ووفرة خيراتك”

19- الزواج

“أحبوا بعضكم بعضًا ولكن لا تقيّدوا المحبة بالقيود بل لتكن المحبة بحرًا متموّجًا بين شواطئ نفوسكم”.

20- الجمال الحقيقي يأتي من الداخل

” الجمال ليس في الوجه؛ الجمال هو النور الذي في القلب.”

21- التعليم

“أولادكم ليسوا لكم إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم. ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكًا لكم. أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم لأن لهم أفكارًا خاصة بهم. وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادهم ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم. فهي تقطن في مسكن الغد الذي لا تستطيعون أن تزوروه ولا في أحلامكم. وأن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم ولكنكم عبثًا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم.”

22- إذا أحببت أحدًا دعه يذهب…

” أي علاقة بشرية يجب ألا تكون تملّكًا للآخر..فالروحان مختلفتان تمامًا. أكان في الصداقة أو في الحب أن تكونا شخصين يساعد على أن تجدا ما يمكنكما تحقيقه بمفردكما.”

“إذا أحببت شخصًا بشدّة أطلق سراحه. إن عاد فهو لك إلى الأبد وإن لم يعد فهو لم يكن لك منذ البداية”.

23- نحتاج للأمطار لكي نستمتع بالطقس الجميل

” تعلمت الصمت من الكلام والتسامح من التعصّب والطيبة من السوء ولكن ثمّة أمر غريب وهو أنني جاحد لهؤلاء المعلّمين”.

“عندما تكونون سعداء إبحثوا في عمق قلبكم وستجدون أن ما يبعث فيكم الحزن هو نفسه الذي يفرحكم. عندما تكونون تعساء أنظروا مجدّدًا إلى داخل قلبكم وسترون أنكم تبكون بسبب ما كان شغفكم الأكبر”.

24- تصرّفكم إزاء الحياة يحدد تصرّف الحياة إزاءكم

” لا يحدد حياتكم ما تمنحه الحياة لكم بل تصرّفكم إزاء الحياة ولا بما يحصل لكم بل الطريقة التي يرى عقلكم فيها ما يحصل”.

25- بعيد ولكن قريب

“صديق بعيد قد يكون أحيانًا أقرب من آخر قريب. أليس الجبل أكبر وأوضح بالنسبة إلى من يعبر في الوادي أكثر ممن يعيشون على القمة؟”

26- الجمال

“ليس الجمال حاجة إنما نشوة. هو ليس فمًا متعطّشًا ولا يداً فارغة ومفرودة بل قلباً ملتهباً وروحاً مفتونة”.

” الجمال مسألة قوّة وخوف شأنه شأن العاصفة فهي تهبّ في الأرض تحت أقدامنا وفي السماء فوق رؤوسنا.”

27- التفاني

” تعطون القليل عندما تعطون من ممتلكاتكم. وحين تعطون من ذاتكم عندها تعطون حقًّا.”

28- الصداقة

“في الصداقة يولد ويشارَك كل فكر ورغبة وانتظار بسعادة سرّيّة من دون التفوّه بكلمة”.

29- الحبيبان

“لا يمكن للرجال والنساء أن يحصدوا الحب إلا بعد فراق حزين وصبر مرّ وجهود يائسة”.

30- النظرة الأولى

“النظرة الأولى هي اللحظة التي تفصل ثمالة الحياة عن يقظتها. إنها بصيص النور الذي ينير ثنايا الروح الحميمة والنغمة الأولى التي تُعزَف على وتر القلب الفضّي”.

هذه المقالة تعكس بعضاً من أقوال هذا المفكر العظيم الذي قدّره العالم كله أكثر مما قدّره وطنه العربي. إذا وجدتم أقوالاً أخرى له لا تترددوا بإضافتها في التعليقات.

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