توقعات الأبراج اليوم الخميس 4 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،سوف يخربش أن نتصرف على مسؤوليتهم الخاصة مع حماية الصفر. كن مستعداً للقتال العقبات. تجنب الانفعالية المفرطة والازعاج. المسائل المحلية (التجديد، والانتقال) قد يمنعك من التصرف القوة الكاملة.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،الحياة الحقيقية يمكن أن تدمر المخططات النظرية واضحة العذراء و. قد يواجه مهمة صعبة أو فشل مؤقت. عندما يتعلق الأمر حياتك المالية، هناك خطر لك أن يخسر الربح، وحتى تجد نفسك في الديون.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، قد تصل إلى مفاجآت غير سارة عند التعامل مع الأجانب، والأسرة البعيدة والشعب من السلطة الروحية. إذا كنت على أرض أجنبية، قد تواجه بعض المشاكل النابعة من القوانين والتقاليد المحلية.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مطالب اليوم ثروة التي تدفع القوس لتفضل به. ومن المؤكد أن الزوج الثقة في حسن الحظ بحذر. خلاف ذلك، سوف تعاني من خسائر أو تفقد راحة البال. لديك فرص كبيرة للفوز في لعبة محفوفة بالمخاطر.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا يكون في عجلة لتغيير الوضع والسير مساراً مختلفاً. سوف ظروف غير متوقعة تمنعك من تطوير وتيرة الصحيح منذ البداية – من خطر ارتكاب خطأ في وقت مبكر وتنتهي في طريق مسدود عالية.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الحياة العقرب قد يكون معقدًا بسبب النزاعات مع الناس في جميع أنحاء وبعض الصعوبات الفنية. احتمال ارتكاب خطأ أو اكتشاف قديمة هو الحصول على أعلى.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، إذا كنت قد تمر مرحلة التكيف مع شخصية شريك حياتك، واليوم سوف تحصل على رؤية أول نتائج ملحوظة من هذه العملية. إذا كنت غير قادر على إدارة الأمور معاً.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ليس كل من توقعات الدلو “سيدرك إلى نقطة الإنطلاق. أنه سوف يكون أكثر صعوبة مما كنت اعتقد أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. لديك التواصل ومن الدينامية والرغبة في معالجة الأمور في أقرب وقت ممكن قد تؤدي إلى تأثير معاكس.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،سوف تجلب نجوم الحوت من السماء إلى الأرض، وكلما كنت متوقع من نفسك والآخرين فإن أكبر خيبة أمل الخاص بك أن يكون. ليست هذه هي أسهل يومياً لرجال الأعمال والمستقلين وكذلك بالنسبة لأولئك الذين يقدمون لشخص أو المنصوص عليها.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،سوف يخربش أن نتصرف على مسؤوليتهم الخاصة مع حماية الصفر. كن مستعدا للقتال العقبات. تجنب الانفعالية المفرطة والازعاج. المسائل المحلية (التجديد، والانتقال) قد يمنعك من التصرف القوة الكاملة.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،قد تصبح التسرع في اتخاذ اجراءات يقودها رئيس الساخنة الخاصة بك الخطأ الرئيسي الخاص بك اليوم. أقوى العواطف لأعلى تأثير مدمر على أمورك والعلاقات غير.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،قد واجهت مقاومة أو غير متوقع بدوره شخص للأحداث. في بعض الحالات قد تتحول مرة أخرى: على سبيل المثال، قد اخترت أن نعود إلى الأدوات القديمة أو الأساليب.

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