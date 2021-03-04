قادمين من “جامعة دمشق”.. وصول 10 أطباء دراسات عليا إلى مشافي ديرالزور

أكد رئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين أن الجامعة بدأت بتنفيذ ما تقرر عن مجلس الوزراء بإرسال طلاب أطباء دراسات عليا من كلية الطب البشري، مؤكدا أنه وصلت اليوم أول دفعة أطباء دراسات عليا إلى تجمع مشافي دير الزور، علما أنها شملت أطباء مقيمين بالسنوات المتقدمة من اختصاصات طبية مختلفة.

وأشار عابدين إلى أنه تم تأمين الأطباء بكافة الاحتياجات المطلوبة، مؤكدا انه من المقرر ارسال 10 أطباء كل أشهر وذلك خلال آذار ونيسان وأيار وحزيران، على أن يتم ذلك بشكل دوري، علما ان الأطباء بمختلف الاختصاصات.

وكان مجلس الوزراء وافق على إرسال 20 طبيب من كل الاختصاصات بشكل شهري من وزارتي الصحة والتعليم العالي إلى دير الزور لدعم الخدمات الصحية المقدمة لأهاليها.

ومن المقرر أن يصل أيضا إلى دير الزور 10 أطباء مقيمين من وزارة الصحة، مع توفير كل ما يحتاجه الأطباء من خدمات إقامة واطعام للقيام بدورهم على أكمل وجه.

كما تؤمن جامعة تشرين الأطباء لأشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول، وفي جامعة حلب لتشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني وشباط، ليتصل عدد الأطباء الإجمالي إلى 120 طبيبا على مدار العام.

هذا وتكلف جامعة الفرات بتأمين السكن والطعام للأطباء المكلفين، مع تكليف الجامعة الموفدة بتأمين وسيلة النقل اللازمة لنقلهم إلى دير الزور ذهابا وإيابا.

كما تمنح الجامعة الموفدة كل طبيب مكلف مكافأة مقدراها 100 ألف ليرة سورية مقابل خدمته في مشفى دير الزور عن الشهر المكلف به وذلك من الموارد الذاتية للجامعة الموفدة، على أن تحسن فترة التكليف لكل طبيب دراسات من فترة دراسته وتدريبه.

فادي بك الشريف – الوطن

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