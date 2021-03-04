تركيا تُلغي كافة وكالات الملكية الخاصة بممتلكات المدنيين شمالي سوريا

أفادت تقارير إعلامية معارضة بأن “المجالس والهيئات المدنية” التابعة للقوات التركية أوقفت جميع وكالات الملكية الخاصة بممتلكات المدنيين والصادرة عن دوائر الحكومة السورية والتي نظمها أهالي مهجرون من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي لأقاربهم ممن بقوا في المدينة بهدف إدارة تلك الممتلكات.

وأكدت مصادر محلية أن “المجالس” التابعة للقوات التركية أصدرت قراراً علنياً، يقضي بإيقاف جميع الوكالات الصادرة عن دوائر الحكومة السورية للأهالي المهجرين قسراً من مدينة عفرين والموجودين في مناطق سيطرة الدولة، والتي تكون لأقاربهم ممن فضلوا البقاء في المدينة والنواحي التابعة لها لإدارة ممتلكاتهم، مضيفة أن تلك “المجالس” اشترطت على الأهالي أن تكون الوكالات صادرة من تركيا أو الدول الأوروبية مقابل الاعتراف بها.

ووفقاً للمصادر، فإنه بهذا القرار، لن يستطيع أحد من أقرباء المهجرين قسراً من إدارة أملاك أقاربهم، وستصبح جميع الممتلكات العائدة للمهجرين من محال تجارية ومنازل وأراض تحت إدارة تلك “المجالس”.

وفي السياق ذاته، أفاد “المرصد” المعارض بأن المجموعات المسلحة التابعة للقوات التركية اعتقلت مواطنين اثنين من أبناء قرية كمروك التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غربي حلب دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

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