درعا تشهد اغتيال 20 شخصاً خلال الشهر الماضي وحده

في إطار مسلسل الاغتيالات المتصاعد في درعا أفادت مصادر إعلامية بأنه تم تسجيل مقتل أكثر من 20 شخص خلال شهر شباط الفائت فقط، في 36 عملية ومحاولة اغتيال، وأصيب 12 شخصاً منهم بجروح متفاوتة، في حين نجا 4 منهم من محاولات الاغتيال.

وكان لريف درعا الغربي كان النصيب الأكبر من عمليات ومحاولات الاغتيال، حيث تم توثيق 20 عملية في المنطقة، في حين شهد الريف الشرقي 11 عملية اغتيال ومحاولة للاغتيال، وخمس عمليات شهدتها مدينة درعا.

وتبنى تنظيم “داعش” العديد من هذه العمليات في حين لا تزال باقي العمليات مسجلة ضد مجهول، حيث نقلت صفحات محلية في درعا عن مصادر محلية أن العمليات غالباً يتم تنفيذها على يد مجهولين ملثمين، على دراجات نارية.

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن محافظة درعا شهدت منذ بداية العام الحالي فقط وحتى اليوم أكثر من 70 عملية اغتيال وسطوٍ مسلح، قضى على إثرها عشرات الأشخاص، بينما ارتقى عدد من العسكريين جراء الهجمات ذاتها، وسط فلتان أمني عارم، في ظل غياب مؤسسات الدولة عن معظم المناطق وانتشار السلاح وتعدد اللاعبين الذين يحاولون إعلاء كلمتهم وفرض سطوتهم على المحافظة.

أثر برس

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