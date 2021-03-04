الحرية على طريقة “تحرير الشام”.. هكذا نريد شكل الحكم في سوريا

أطلق القاضي الشرعي والعسكري البارز في “هيئة تحرير الشام” (يحيى بن طاهر الفرغلي) المعروف بـ”أبي الفتح الفرغلي” تصريحات وصفت بـ”الصادمة” حول شكل الحكم في سوريا.

وقال الفرغلي عبر قناته في “تلغرام” إن لـ”هيئة تحرير الشام ثوابت لا تتنازل عنها أبداً، وهي ثوابت قادتها وجنودها وشرعييها على حد سواء”.

وحدد الفرغلي سبعة ثوابت وهي “تحكيم شرع الله عز وجل وإعلاء كلمته، وحماية أهل السنة والجماعة بما نستطيعه في إطار ما يسمح به الشرع الحنيف، واتباع وسيلة الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله وتحكيم شرعه، عدم رهن جهادنا وقرارنا لغيرنا سواء كان داعما أو غيره”.

وتحدث الفرغلي عن شكل الحكم في سوريا وخاصة الحكم الديمقراطي الذي يسعى له السوريون بعد قرابة ستة عقود من حكم الاستبداد تحت حكم آل الأسد.

وقال الفرغلي إن من “ثوابت تحرير الشام عدم سلوك الطرق المنحرفة كالبرلمانات وما شابه من أجل تحقيق هذا الهدف، وعدم إعطاء الدنية في ديننا كالموافقة على حكم ديمقراطي أو علماني والذي لا يختلف أهل العلم بالدين أنه ردة وخروج عن دين الله وشرعه”.

وكالات