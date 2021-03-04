خبير اقتصادي: أقل عائلة تحتاج اليوم لأكثر من مليون ليرة شهرياً

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن أقل عائلة تحتاج اليوم لأكثر من مليون ليرة شهرياً وذلك في الحد الأدنى، موضحاً أن قرص الفلافل بـ100 ليرة وسندويشة الفلافل المتواضعة اليوم بألف ليرة ويمكن القياس عليها في مختلف المواد الغذائية الأخرى.

وبين يوسف أن دور حماية المستهلك غير موجود ولم تعد أساليب العمل التقليدي مؤثرة ومجدية في ضبط الأسواق والأسعار وأن الأجور والمعاشات الحالية لم تعد مجدية وفي حال المقارنة بين القوة الشرائية للأجور والمعاشات في عام 2010 والقوة الشرائية للأجور والمعاشات الشهرية اليوم هناك هوة واسعة ولابد من مضاعفة الأجور الشهرية لأكثر من عشرة أضعاف حتى تواكب هذه الأجور حالة التضخم الحاصلة في أسعار السلع والبضائع.

بيت القصيد في تردي الحالة المعيشية هو التضخم الحاصل بسبب تبدلات سعر الصرف لليرة السورية ومعظم التجار اليوم يبالغون بحالة التحوط عند تسعير بضائعهم.

واعتبر يوسف أن حالة التصدير تسببت في حالة الافتقار للكثير من المواد الأساسية مثل الخضر والفواكه والتي تمثل السلة الأساسية الغذائية للمواطن وبالمقابل معظم قيم الصادرات لا تعود للبلد وإنما تدخل في حسابات خارج البلد للتجار وفي المحصلة نخسر منتجاتنا ولا نحصل القطع الأجنبي.

الوطن