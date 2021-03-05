توقعات الأبراج اليوم الجمعة 5 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تبتسم لك الأقدار وتشعر بأن شيئاً ما يتغيّر في حياتك نحو الأفضل، تنظر للامور من منظار ايجابي ومختلف تميل الى تحديد الموقع تناقش بجرأة وعزيمة وتعتمد على المنطق والبراهين وهذا الاسلوب الجديد يمنحك ثقة الاخرين ويطلق العنان لارادتك الحرة.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،ضرورة تصحيح لبعض الحسابات الخاطئة . ربما عليك أن تسدّد ديوناً أو تدفع رسوماً أو تحدّد برنامجاً مالياً ما في هذا الوقت. فلا تتأخر. لا تتذمر ولا تقبل اي عرض قبل ان تدرسه جيداً.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، شهر واعد تسطر فيه نجاحا أكيدا كذلك قد تتسلط الأضواء على أوضاعك العائلية والمنزلية تعرف حركة كبيرة في هذا المجال وربما لقاءات مع من تحب او قد تحدث تغييرات في مكان إقامتك.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان،عليك تقديم الدعم والاستشارة لاحبائك عندما يطلبونها منك. قدم لهم كل ما بوسعك ولا تظهر كشخص متعال. حاول ان تتحلى بالكرم والعطاء. ان هذا اليوم ناجح فقم بأعمال خيرة تترك صداها عند الكثير من الناس فتكون محط الأنظار .

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،سوف تكبر مسؤولياتك في هذا اليوم الدقيق لا تشتت افكارك تخوض تجربة مهمة تمتحن قدراتك,ولا تعرض علاقاتك للخطر اطلب النصيحة والدعم، حاذر من مواجهة عاطفية او زوجية قد تنشأ مشكلة شراكة أيضاً ويصعب عليك التفاهم مع الجو السائد.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يحمسك هذا اليوم على الانفتاح وعلى التواصل مع الاخرين وعلى القيام بواجبات اجتماعية ومهنية تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم عملا مهماً.إذا عالجت مشكلة شراكة فحاول ان توضح النقاط وان لا تترك سؤ التفاهم يسود.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت نجم في محيطك يا عزيزي الميزان، تملك المؤهلات والقدرة على التغيير. تتمتع بشخصية قوية ولافتة للانظار. لكن حاذر الحوادث من اي نوع كانت وتجنب اثارة التحديات والاستفزازات بأقوال وافعال حادة.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،لا تتسرع في الاعلان عن موافقة على مشروع ولا تقدم على اتخاذ اي خطوة مصيرية فالوقت غير مناسب. انتبه من تراجع صحي قد يلم بك او بعائلتك. انه يوم هادىء ومليىء بخيبات الأمل .

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تنهي أياماً من الصراعات أو مراوحة المكان. تعزز حياتك الشخصية ايضاً فتخرج إلى الضوء مليئاً بالثقة. إنه يوم مميز تشير عليك بافتتاح شيء جديد، اذ ان الهموم ستختفي رويدا رويداً.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،حاذر القطيعة والخلافات الحادة انه يوم سلبي ومتشنج جداً قد تقلق خلاله بسبب وعكة صحية او وضع عائلي صعب، تكثر المسؤوليات وتشتد. اطلب النصيحة والمساعدة لا تهمل الواجبات كما يجب عليك التأقلم مع كثافة الضغوط .

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،متطلب لا يحمل اي تطور لا تقحم نفسك في مجالات دقيقة كن هادئاً وموضوعياً في تنظيمم الامور لا تؤجل ولا تماطل ولا تستخف او تهمل اي موضوع.تسلط الاضواء على جميع تصرفاتك لكنك تفتقد الى سرعة الخاطر والحيوية.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،استرح ولا تستعجل أمراً كي لا تصاب بخيبة أمل, تجنب الجدال وإثارة الخلافات. تتلقى جواباً أو تحصل على تأكيد او دعم بادر ولا تقف ساكناً انه يوم مهم جداً. ابتعد عن المغامرة كليا طباعك متقلبة تثير العدائية والنفور.

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