صور جديدة لكوكب المريخ

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ثلاث صور جديدة فائقة الدقة التقطها المسبار “تيانوين-1” للكوكب الأحمر .

وقد نشرت قناة CGTN التلفزيونية الصينية هذه الصور التي التقطها “تيانوين-1” أول مسبار صيني أطلق إلى المريخ في شهر يوليو عام 2020 . تتضمن مهمة المسبار، التحليق في مدار المريخ، والهبوط على سطحه في مايو-يونيو المقبل.

وسوف تساعد المعلومات التي سيحصل عليها العلماء من المسبار، على إجراء دراسة مفصلة للغلاف الجوي للكوكب وتضاريس سطحه وخصائصه الجيولوجية ومجاله المغناطيسي، وتلقي الضوء على أصل الكوكب وتطوره. كما ستعطي إجابة عن السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يصبح الكوكب مستقبلا صالحا لإقامة البشر.

المصدر: نوفوستي

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