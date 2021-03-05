خدعة بصرية “عجيبة”.. فيديو لسفينة تطفو في الهواء

أثار فيديو نشره كولين ماككلوم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صوّر سفينة كما لو أنها تطفو في الهواء.

وصوّر الفيديو في بانف بأبردينشاير باسكتلندا، وفيه ظهرت السفينة كما لو أنها لا تتحرك فوق سطح الماء، وإنما تطير في الجو.

وأثنى كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على “الخدعة البصرية”، حيث أشاروا إلى أنهم ذهلوا للوهلة الأولى، قبل اكتشافهم للحقيقة.

وساعدت عوامل كثيرة في جعل الخدعة البصرية أكثر واقعية مثل السحابة المنخفضة، وهو ما صعّب من رؤية مدى نهاية المياه الزرقاء وبداية السماء، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، والتي نشرت الفيديو.

ومن جانبه أشار كولين إلى أنه ظنّ في البداية أن القارب يطفو في الجو، وأضاف قائلا: “بعد مزيد من التدقيق، لاحظت أنه كان في الواقع مجرد وهم بصري رائع نتج عن تكوين السحب بالقرب من الشاطئ مما أدى إلى تغيير لون الماء بالقرب من الأرض”.

وتابع قائلا: “كان القارب بعيدا في منطقة صافية، وبالتالي فإن السماء تعكس البحر مما جعلها تبدو وكأن القارب كان عائما”.

سكاي نيوز عربية

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