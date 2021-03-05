وفاة عروس بعد زواجها بأيام والسبب مفاجئ

قررت فتاة من بلدة “أونيان دا فيتوريا” البرازيلية الزواج من خطيبها، روان بابلو دي لارا البالغ من العمر 28 عامًا، على الرغم من قيود الإغلاق العام.

وأقيم حفل الزفاف، في 6 شباط / فبراير، وبعد عشرة أيام من الاحتفال، توفيت الفتاة في مدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل.

وفي أيار/ مايو 2018، قام الأطباء بتشخيص إصابة أدارليلي ريباس دي أندرادي البالغة من العمر 23 عامًا بنوع نادر من السرطان يحدث في العظام أو في الأنسجة الرِّخوة حول العظام.

وعندما علمت أدارليلي أن حالتها ساءت، حيث كانت تتناول عشرة أقراص من المورفين يوميًا ولم يتبق لها سوى القليل من الوقت قررت الزواج بالشاب الذي وقعت في حبه لتعيش معه عشرة أيام وتموت.

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