أنفق كل ما يملك لأجلها.. بنى لها “جزيرة حب” مليئة بالورود لكن ردها كان صادماً

أنفق كل ما يملك لأجلها.. بنى لها “جزيرة حب” مليئة بالورود لكن ردها كان صادماً

نقلت صحيفة The Sun البريطانية، الخميس 4 مارس/آذار 2021، قصة شاب صيني تعرّض لموقف محرج أثناء محاولته التعبير عن حبه لصديقته، إذ قرر أن يبني لها “جزيرة حب” خاصة بها، على أمل أن تقبل الزواج منه، إلا أن ردة فعلها كانت صادمةً له.

“تشو”، شاب صيني أنفق كل مدخراته المالية البالغة نحو 16 ألف دولار ليصالح حبيبته ويطلب منها الزواج، حيث قرر بناء حديقة رومانسية على جزيرة صغيرة بمقاطعة “غواندونغ” جنوبي الصين.

الشاب الصيني قال إنه أنفق كل ماله ليفاجئ حبيبته بجزيرة الحب التي قضى عاماً كاملاً تقريباً في تجهيزها، وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور وأشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في ثقافة الشعب الصيني، كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

جاءت فكرة تشو بعد أن قررت صديقته إنهاء علاقتها به، عقب قرار الأخير ترك المدينة التي كانا يقطنان فيها، ليعود إلى قريته للاعتناء بوالديه.

مبادرة تشو الرومانسية أُعجبت بها صديقتُه وتأثرت بها، لكنها رفضت بشكل قاطع العودة إليه قائلة: “شكراً على إخلاصك ومشاعرك، وأتمنى أن تجد فتاةً أفضل مني”.

من جانبه، قال تشو بعد صدمته إنه شخص خجول وانطوائي، ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام، ولذلك أراد أن يعبّر عن حبه لفتاته بالأفعال.

الحديقة التي جهّزها تشو لصديقته لم تنفعه في مصالحة صديقته، لكن “جزيرة الحب” أصبحت رمزاً للتعبير عن الحب والإخلاص، ويزورها العشاق والسياح من مناطق مختلفة، فيما استغلّها البعض لعرض الزواج على صديقاتهم هناك.

عربي بوست

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