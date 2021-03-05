الحادث الرابع خلال 24 ساعة.. إصابة 15 شخصاً باصطدام بولمان وشاحنة عند النبك

الحادث الرابع خلال 24 ساعة.. إصابة 15 شخصاً باصطدام بولمان وشاحنة عند النبك

أصيب 15 شخصاً بجروح الجمعة جراء تصادم حافلة بولمان لنقل الركاب بسيارة شاحنة على أوتوستراد دمشق حمص بمدينة النبك بالقرب من استراحة الشعاع.

وقال مصدر في شرطة ريف دمشق لتلفزيون الخبر إنه “وأثناء قيام الشاحنة بقطع الطريق من مسار إلى آخر اصطدم البولمان بالشاحنة” مؤكداً أن “البولمان لم ينقلب وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخص”.

وكان توفي ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 30 شخصا جراء وقوع ثلاثة حوادث سير متفرقة على أوتستراد دمشق – حمص يوم الخميس.

تلفزيون الخبر _ ريف دمشق