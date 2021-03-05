مذيعة “سورية” تعمل في فرانس 24 تتعرض لاعتداء و سرقة

كتبت المذيعة السورية من اصل فلسطيني عزة غريبة و التي تعمل كمراسلة لفرانس 24 في لندن على صفحتها على الفيسبوك :

اليوم تعرضت لاعتداء وسرقة بالمترو.. انا منيحة 🤓 استرجعت رقم التلفون وبلشت معاملات الاوراق.. شعور بالخيبة من انو العالم الخيالي الجميل والطيب متل قصص الأطفال مو موجود .. وسحب وراه (بلا داعي) كل قصص الخيبات يلي بيعيشها واحد حالم متلي (وما بيتعلم)

يلي اكتشفته انو ما كتير عندي معلومات (تقنية وقانونية) عن كيف التعامل مثلا وقفت كرت السيم بعدين قالولي رفقاتي كان لازم خليه لنقدر نعرف موقعه.. بالشرطة قالولي حتى لو عرفوا موقعه ما رح يداهموا مكان بس كرمال عيون الايفون تبعي 😅 ههه

البوست هدفه انكم تنتبهوا خاصة جماعة المترو والمواصلات العامة متلي وكمان اذا عندكم معلومات مفيدة يا ريت تلفتوا نظرنا والله لا يجرب حدا لأنو شعور انتهاك مريع ..