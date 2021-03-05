رئيس حزب سوري: سورية كما عرفناها ذهبت إلى الأبد

قال أنس جودة، رئيس حركة البناء الوطني إن سورية التي عرفناها ذهبت ربما إلى الأبد .

وكتب السياسي السوري منشوراً في صفحته على “فيسبوك” قال فيه “إن الحديث عن الانهيار لم يعد مجدياً، ولا الخوف من فقدان سوريا كما عرفناها إلى الأبد مؤثراً، فقد سبق السيف العذل” على حد قوله.

وأضاف جودة إن الحياة ستستمر “فالناس قادرة على التأقلم واختراع أساليب للعيش، وما مر على هذه البلاد في تاريخها الطويل لم يكن بأسهل مما يحدث اليوم”.

رئيس حركة البناء اعتبر أن ثمة أمر واحد هو المهم “أن يبقى بعد الطوفان ثمانون مؤمناً يحملون في قلوبهم حلماً بوطن يحققون فيه سعادتهم وإنسانيتهم، وعزماً جاداً لبناء هذا الحلم” على حد تعبيره.

وتفاعل العديد من السياسيين والناشطين مع منشور جودة، حيث تساءل المحامي عارف الشعال عن مغزى الرقم (ثمانين) ليجيبه جودة بأنه دلالة رمزية على الناجين في سفينة نوح .

بينما علق الكاتب والسياسي مازن بلال على المنشور بقوله “لا أعرف إذا كانت سفينة نوح حقيقة، لكن ما يحدث ليس طوفاناً، إنه تحول قسري لاعتياد البقاء خارج التاريخ” على حد قوله.

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