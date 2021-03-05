عشرات المخالفات في الأسعار و بيع المحروقات و غش وتلاعب بريف دمشق

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عمران سلاخوأن عناصر الرقابة التموينية ضبطت محطة محروقات في النشابية وخزان مازوت في الباردة بمخالفة الغش في مقاييس خزانات الوقود والتوقف عن البيع مع وجود مخصصات إضافة لضبط بائعي محروقات في معضمية القلمون ويبرود يتاجران بكمية 675 ليتر مازوت وبنزين و 3 أسطوانات غاز ومضخة ومكاييل للتعبئة .

وبين أن المخالفات طالت ايضا 8 أفران في قطنا وصحنايا ودوما وحلا بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد وبيع الخبز بالعدد ونقص بالوزن و معتمدي خبز في الحرجلة وعدرا الصناعية بمخالفات التلاعب بكميات الخبز المسلمة على البطاقة الالكترونية..

ولفت إلى ضبط عناصر المديرية معمل سكاكر في بيت سحم لديه ملونات منتهية الصلاحية وبقايا مصاص بوزن 100كيلو بقصد إعادة تصنيعها .

ونوه أن المديرية قد نظمت 71 ضبطاً طالت محلات تجارية ارتكب أصحابها مخالفات منها عدم إبراز فاتورة الشراء وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج وطرح مواد مخالفة وسحب عينات مختلفة .

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